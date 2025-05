O Enviado do governo de Donald Trump para a América Latina, Maurício Claver-Carone, alerta sobre a aposta do presidente Luiz Inácio Lula da Silva na China e sinaliza que existe espaço para uma negociação com o Brasoé. Num evento organizado nesta quarta-feira pelo jornal Valor, em Nova York, ele insistiu sobre os riscos de fazer negócios com Pequim, num momento em que o governo brasileiro está na China assinando contratos.