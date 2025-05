O presidente Luiz Inácio Lula da Silva telefonou ao presidente Vladimir Putin e pediu que o russo compareça à reunião marcada para esta quinta-feira com as autoridades ucranianas. Volodymyr Zelensky já confirmou que irá ao encontro. Mas existem dúvidas sobre a presença do russo. Nos últimos dias, as autoridades de Kiev pediram que a diplomacia brasileira usasse seus canais com o Kremlin para também convencer Putin a se deslocar até a Turquia, onde ocorrerá o encontro.