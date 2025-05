Motta diz que decisão do STF sobre Ramagem 'não é razoável' O presidente da Câmara dos Deputados, Hugo Motta, afirmou que não considera como "razoável" que a decisão do STF sobre a situação de Alexandre Ramagem seja definida apenas uma parte da corte. Em Nova York para reuniões com investidores, ele defendeu sua decisão de recorrer da decisão do STF. "Penso que é um direito de um poder que tem uma decisão desfeita por outra poder recorrer, ja que a vontade foi majoritária da Câmara foi nesse sentido", disse. Veja o texto completo de Jamil Chade