Os estados do Nordeste vão ao Oriente Médio em busca de investimentos. Entre os dias 23 e 30 de maio, a Agência Brasileira de Promoção de Exportações e Investimentos (ApexBrasil) e o Consórcio Nordeste realizam missão para a Arábia Saudita, Catar e Emirados Árabes Unidos. Além de atrair investimentos, a missão visa buscar parcerias público-privadas. Na pauta estarão investimentos no setor de transição energética, infraestrutura e turismo. A missão será liderada pela diretora de Negócios da ApexBrasil, Ana Repezza, do presidente do Consórcio Nordeste, Rafael Fonteles, e por governadores e representantes dos estados nordestinos.