Biden é diagnosticado com câncer 'agressivo' e metástase nos ossos O ex-presidente Joe Biden foi diagnosticado com uma "forma agressiva" de câncer de próstata. Numa declaração oficial, seus assessores indicaram que a doença ainda se espalhou e atingiu seus ossos. "Na semana passada, o presidente Joe Biden foi examinado por causa de uma nova descoberta de um nódulo na próstata, depois de apresentar sintomas urinários crescentes. Na sexta-feira, ele foi diagnosticado com câncer de próstata, caracterizado por uma pontuação de Gleason de 9 (Grupo de Grau 5) com metástase para os ossos", diz a declaração. Veja o texto completo de Jamil Chade