O governo brasileiro assumiu a presidência de um grupo de trabalho que atuará no processo para estabelecer as bases legais para a criação do estado da Palestina, e seu reconhecimento pela comunidade internacional. Décadas depois de ter um protagonismo na criação do estado de Israel, o Brasil passa a ser um dos liderares nos trabalhos para examinar a questão palestina e o princípio de que apenas haverá paz com a existência de dois estados, com fronteiras reconhecidas internacionalmente, seguros e viáveis economicamente.