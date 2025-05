Movimento negro brasileiro leva ONU a criar espaço para afrodescendentes O ativismo de uma entidade brasileira foi recompensada com a decisão da ONU de criar um novo mecanismo para representar os interesses das afrodescendentes nas negociações internacionais. Por anos, a atuação da Geledés - Instituto da Mulher Negra - reivindicava um espaço capaz de permitir o diálogo entre membros das diásporas de afrodescendentes ao redor do mundo e que isso pudesse ser um instrumento para atuar nas conferências diplomáticas e decisões das Nações Unidas. Os chamados "Major Groups and other stakeholders" são os grupos de articulação entre a sociedade civil e os organismos internacionais, estabelecidos durante a Conferência das Nações Unidas sobre Meio Ambiente e Desenvolvimento (Rio-92). Veja o texto completo de Jamil Chade