Trump oferece US$ 10 mi por informações sobre Hezbollah no Brasil e região O governo de Donald Trump lança sua primeira ação de combate ao terrorismo na América do Sul, oferecendo uma recompensa permanente de até US$ 10 milhões por informações que "levem ao rompimento dos mecanismos financeiros da organização terrorista Hezbollah". "Como parte dessa oferta de recompensa, o programa está buscando informações sobre as redes financeiras do Hezbollah na área na Tríplice Fronteira da Argentina, Brasil e Paraguai", diz o comunicado do Departamento de Estado. Veja o texto completo de Jamil Chade