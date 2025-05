EUA ignoraram autoridades brasileiras em anúncio contra terrorismo no país O governo dos EUA ignorou as autoridades brasileiras ao lançar uma operação para obter informações sobre grupos terroristas vinculados ao Hezbollah e que poderiam estar atuando no Brasil. Na segunda-feira, o Departamento de Estado norte-americano anunciou que irá dar uma recompensa de até US$ 10 milhões para quem repassar informações que possam levar ao desmonte de uma suposta estrutura mantida pelo Hezbollah no Brasil, Argentina e Paraguai, em especial na Tríplice Fronteira. Veja o texto completo de Jamil Chade