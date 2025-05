O governo de Luiz Inácio Lula da Silva tratará uma eventual sanção contra Alexandre de Moraes como uma "ingerência externa" em temas domésticos brasileiros e um ataque contra a soberania do país, e não apenas como um ato contra um ministro do STF. Na quarta-feira, o secretário de Estado norte-americano, Marco Rubio, confirmou em uma audiência na Câmara dos Deputados nos EUA que uma sanção contra Moraes estaria "em análise" e que uma ação é uma "grande possibilidade". O motivo é ação por parte do ministro do STF contra plataformas digitais, considerada no governo de Donald Trump como um ataque contra a liberdade de expressão.