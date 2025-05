Liderança do PT na Câmara pede prisão preventiva de Eduardo Bolsonaro A liderança do PT na Câmara dos Deputados submeteu uma representação à Procuradoria Geral da República, pedindo a abertura de uma ação criminal contra o deputado licenciado Eduardo Bolsonaro e sua prisão preventiva. O motivo seria seu lobby nos EUA para que o governo de Donald Trump adote sanções contra o Brasil e uma atuação contra a democracia no país. A iniciativa ocorre um dia depois de o secretário de Estado norte-americano, Marco Rubio, indicar numa audiência no Congresso americano que está em análise uma sanção contra o ministro Alexandre de Moraes. Sua declaração foi provocada por um deputado republicano que havia sido alvo de um lobby por parte de Bolsonaro. Veja o texto completo de Jamil Chade