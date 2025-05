Artistas, movimentos sociais, sindicatos, parlamentares e acadêmicos pedem que o presidente Luiz Inácio Lula da Silva aplique um embargo na venda de petróleo para Israel, decrete o fim do tratado comercial entre os dois países e rompa relações diplomáticas com o governo de Benjamin Netanyahu. A carta com o apelo, enviada nesta quarta-feira, coincide com os 600 dias dos ataques sobre Gaza e que deixaram mais de 53 mil mortos e que ocorreram depois das ações do Hamas em Israel em outubro de 2023. Pelo mundo, ações de apelo a um boicote contra Israel serão organizadas em dezenas de cidades.