As principais federações de trabalhadores do setor petrolífero do Brasil enviaram uma carta ao presidente Luiz Inácio Lula da Silva para pedir que o país determine um embargo energético contra Israel. A pressão está sendo feita pela Federação Nacional dos Petroleiros (FNP) e a Federação Única dos Petroleiros (FUP). Na carta obtida pelo UOL, as entidades citam as recentes declarações diplomáticas do governo brasileiro condenando o genocídio de Israel em Gaza e sua contínua agressão à Palestina ocupada.