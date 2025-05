Planalto considera que ato de Trump ficou longe de ambição de bolsonaristas Ainda que oficialmente comemorada por Eduardo Bolsonaro, a decisão da Casa Branca de colocar restrição ao visto de entrada nos EUA para quem censure empresas americanas foi vista como "fraca" por parte do governo brasileiro. Fontes em Brasília consideraram que a medida é muito mais suave do que o bolsonarismo e seus aliados anunciavam, com a suposta inclusão de Alexandre de Moraes em listas da pessoas que teriam seus bens confiscados e até parentes afetados eventual. Por enquanto, nada disso ocorreu. Veja o texto completo de Jamil Chade