ONU denuncia PL do licenciamento ambiental e cobra atitude do governo Lula Numa carta enviada em 26 de maio ao governo brasileiro, grupos de diferentes áreas de direitos humanos da ONU denunciam o texto do projeto de lei sobre licença ambiental, que afrouxa regras para obtenção de licenciamento ambiental para obras de infraestrutura. O protesto da ONU ocorre num momento em que setores do governo Lula se mostram simpáticos à proposta. O texto do PL foi aprovado pelo Senado Federal e está em apreciação pela Câmara dos Deputados. Veja o texto completo de Jamil Chade