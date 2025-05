O governo do Canadá articula um convite para que o presidente Luiz Inácio Lula da Silva esteja na cúpula do G7, que ocorre em meados de junho em Kananaskis, na região de Alberta. Se confirmada a viagem do brasileiro, ele se sentará ao redor da mesma mesa onde estará o presidente dos EUA, Donald Trump, e o ucraniano Volodymyr Zelensky. O encontro promete ser o primeiro no qual os presidentes do Brasil e dos EUA estarão juntos num grupo restrito de líderes. O UOL apurou, porém, que não há por enquanto qualquer movimentação nem de Brasília e nem de Washington para que uma reunião bilateral entre Trump e Lula ocorra.