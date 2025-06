As autoridades americanas anunciaram que a prisão do estudante brasileiro Marcelo Gomes, neste fim de semana, ocorreu por uma busca dos agentes pelo pai do garoto. Agora, eles insinuam que esperam que a ação force seu pai - também brasileiro - a se entregar à Justiça. No último fim de semana, a prisão do estudante brasileiro indo para o treino de vôlei causou uma comoção em sua comunidade nos EUA e reação de alguns dos principais nomes do partido democrata.