O presidente Donald Trump terá o poder de aplicar retaliações contra países que colocarem impostos ou taxas sobre as grandes empresas digitais. A possibilidade está incluída no novo projeto de lei do governo americano sobre o arcabouço tributário, a maior reforma do sistema de impostos do país em décadas. No Brasil, a proposta de taxar as empresas digitais foi apresentada pelo governo Lula ainda em 2023, mas acabou sendo "congelada" diante da falta de apoio para a aprovação de um projeto de lei neste sentido. Mais recentemente, entidades como a CNI chegaram a sugerir a retomada da proposta.