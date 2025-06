Após dez anos percorrendo alguns dos principais palcos dos EUA com todos seus documentos regularizados, o bailarino brasileiro Luiz Fernando da Silva foi informado pelas autoridades americanas que não teria seu visto aprovado para trabalhar numa das companhias de dança mais respeitadas do país. No dia 27 de abril, o artista recebeu a notícia de que ele não poderia voltar aos EUA, mesmo tendo um contrato com uma das companhias mais tradicionais do país, na região de Nova York.