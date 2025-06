Após dias de um intenso debate e articulações diplomáticas, governos decidiram criar uma convenção internacional para garantir direitos de trabalhadores de plataformas digitais. O processo será concluído em 2026 e tem como objetivo reverter a precarização de entregadores e funcionários de empresas que existem apenas de modo virtual. As normas vão beneficiar milhões de entregadores de comida, motoristas e dezenas de outros segmentos que passaram a existir, graças às plataformas de serviços que surgiram com as novas tecnologias de comunicação.