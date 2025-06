Brasileiro preso por engano por 6 dias nos EUA: 'Não se via a luz do sol' Marcelo Gomes, de 18 anos de idade, relatou o que viveu na prisão americana. Ele foi detido no sábado passado, supostamente por "engano". A polícia migratória dos EUA admitiu que estava em busca de seu pai. Nesta quinta-feira, o UOL participou da audiência num tribunal de Massachusetts que decidiu liberar o garoto. Ao deixar a prisão, o brasileiro contou o que viveu desde então. "Não quero chorar. Mas aquele não é um bom lugar", disse. Veja o texto completo de Jamil Chade