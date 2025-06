Justiça nos EUA solta brasileiro de 18 anos preso por 'engano' A Corte de Imigração dos EUA decidiu soltar o estudante brasileiro Marcelo Gomes, de 18 anos. Ele havia sido preso no último sábado pelas autoridades de imigração do governo de Donald Trump, que admitiram que o alvo da operação havia sido seu pai. Durante a audiência, nesta quinta-feira, a defesa do brasileiro indicou que ele era um "cidadão ideal" e que não representava um risco para sua comunidade. A advogada ainda insistiu que ele estava nos EUA desde os sete anos de idade. Veja o texto completo de Jamil Chade