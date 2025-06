A guerra que foi aberta entre Donald Trump e Elon Musk ganhou uma dimensão inédita nesta quinta-feira. O bilionário e ex-melhor amigo do presidente foi às redes sociais para informar que o republicano está na lista da pessoas que frequentaram as festas de Jeffrey Epstein, empresário já falecido e que esteve envolvido no centro de uma rede de prostituição e exploração de menores. "É hora de soltar a bomba realmente grande: @realDonaldTrump está nos arquivos de Epstein. Essa é a verdadeira razão pela qual eles não foram tornados públicos", disse Musk. "Tenham um bom dia", completou.