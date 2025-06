A relatoria da ONU sobre racismo soa o alerta sobre a disseminação de células neonazistas no Brasil. Num documento enviado a todos os governos e que será alvo de um debate no Conselho de Direitos Humanos das Nações Unidas, em julho, a investigação cobra as autoridades do país para que atuem para identificar e punir esses grupos. O documento foi preparado pela relatora especial sobre formas contemporâneas de racismo, discriminação racial, xenofobia e intolerância correlata, Ashwini K.P. Ela esteve no Brasil em 2024, visitando Brasília, Salvador, São Luís, São Paulo, Florianópolis e Rio de Janeiro. Durante a missão, a relatora se reuniu com mais de 120 representantes de comunidades e grupos da sociedade civil.