Um dos projetos de exploração de lítio no Brasil passou a ser alvo do interesse dos EUA, com a pré-aprovação de um financiamento bilionário. O Projeto Bandeira, empreendimento de mineração de lítio da MGLIT, subsidiária da canadense Lithium Ionic, em Itinga (MG), recebeu o aval para obter recursos públicos dos EUA diante de seu papel estratégico, inclusive na lógica de interesses estratégicos de defesa. Cobiçado, o lítio é considerado como um mineral crítico na disputa tecnológica e militar entre China e EUA. Procuradas, as autoridades americanas não se pronunciaram sobre o projeto que, desde maio, está suspenso aguardando uma definição diante do impacto da exploração para comunidades quilombolas mineiras.