Guerra entre Musk e Trump revela como morrem as democracias Há uma semana, ao se despedir de Elon Musk, Donald Trump entregou ao bilionário uma chave de ouro, numa referência ao seu acesso à Casa Branca e num gesto de gratidão pelos serviços do empresário. Agora, ele trocou a fechadura. A guerra entre os dois homens explicita não apenas uma disputa de egos. Ela revela que, por trás de uma aparência de legalidade, o grupo no poder desdenha a democracia e a república. Veja o texto completo de Jamil Chade