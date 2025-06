Brasil alerta que exigência de Macron para acordo comercial é 'inviável' O governo brasileiro não aceitará a exigência feita pelo presidente Emmanuel Macron para desbloquear o acordo entre UE e o Mercosul. Paris não fechou as portas para um tratado. Mas colocou uma condição: a inclusão de uma cláusula de salvaguarda para regular o comércio dos produtos agrícolas do Brasil na Europa. O que Macron vai sugerir é que, se houver uma mudança de leis na Europa no que se refere às condições sanitárias, ambientais ou de produção agrícola, o Mercosul teria de adotar uma norma similar para que o produto entre na UE livre de tarifas. Para garantir que essa mudança seja aprovada, o governo francês intensificou uma manobra diplomática pela UE para que tenha votos suficientes para pressionar o Mercosul e evitar a aprovação do tratado da forma que está. Veja o texto completo de Jamil Chade