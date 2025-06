"Humilhante". Foi com essa palavra que estudante brasileiro Marcelo Gomes, de 18 anos, explicou o que sentiu durante os seis dias em que esteve numa prisão nos EUA. Ele foi detido "por engano" no sábado passado e preso por estar de forma irregular. Na quinta-feira, uma corte de imigração determinou a soltura do brasileiro, exigindo o pagamento de uma fiança. Oficialmente, a polícia de imigração do governo de Donald Trump - conhecida pela sigla ICE - explicou que o alvo da operação era o pai do garoto, um brasileiro que estaria também de forma irregular nos EUA. Mas a defesa de Marcelo coloca em dúvida essa versão.