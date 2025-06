Arrependidos: apoio de latinos a Trump desaba e políticos admitem decepção Depois de um apoio inédito de latinos à candidatura de Donald Trump, em 2024, uma pesquisa revelam uma reviravolta na comunidade de imigrantes e descentes de estrangeiros. Dados coletados pela entidade Global Strategy Group indicaram uma queda profunda na popularidade do republicano entre os latinos, enquanto políticos republicanos que representam a comunidade passaram a ser obrigados a admitir que não esperavam tal postura por parte de Trump na ofensiva contra os estrangeiros. Em fevereiro, 43% dos latinos diziam que apoiavam as políticas de Trump. No final de maio, antes dos distúrbios em Los Angeles, a taxa caiu para apenas 29%. Entre os entrevistados, apenas 19% deles disseram que, sob o novo governo, a economia dos EUA está melhorando, uma promessa de campanha de Trump. Veja o texto completo de Jamil Chade