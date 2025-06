Um informe preparado por uma equipe de investigadores da ONU concluiu que Israel cometeu o "crime de extermínio contra a humanidade" contra palestinos. O documento foi preparado pela Comissão de Inquérito das Nações Unidas, criada pelo Conselho de Direitos Humanos. "As forças israelenses cometeram crimes de guerra, incluindo ataques diretos contra civis e assassinatos intencionais, em seus ataques a instalações educacionais que causaram vítimas civis. Ao matar civis que se abrigavam em escolas e locais religiosos, as forças de segurança israelenses cometeram o crime de extermínio contra a humanidade", concluiu o informe, apresentado nesta terça-feira.



"Israel obliterou o sistema educacional de Gaza e destruiu mais da metade de todos os locais religiosos e culturais da Faixa de Gaza, parte de um ataque generalizado e implacável contra o povo palestino, no qual as forças israelenses cometeram crimes de guerra e o crime de extermínio contra a humanidade", diz o levantamento.



"Estamos vendo cada vez mais indícios de que Israel está realizando uma campanha conjunta para destruir a vida dos palestinos em Gaza", disse Navi Pillay, presidente da Comissão. "O direcionamento de Israel para a vida educacional, cultural e religiosa do povo palestino prejudicará as gerações atuais e futuras, impedindo seu direito à autodeterminação", alertou.



A Comissão constatou que Israel usou ataques aéreos, bombardeios, queimadas e demolições controladas para danificar e destruir mais de 90% dos prédios de escolas e universidades em Gaza, criando condições que impossibilitaram a educação de crianças, inclusive adolescentes, e a subsistência de professores.