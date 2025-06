A decisão do governo de Donald Trump de sancionar juízes do Tribunal Penal Internacional é "inadmissível" e um "sintoma de totalitarismo". A declaração é da Associação Juízas e Juízes para a Democracia (AJD), grupo que reúne centenas de magistrados brasileiros e que afirma sua preocupação diante do ato da Casa Branca. Na semana passada, Trump anunciou sanções contra quatro juízes internacionais que atuaram no caso que denunciou o primeiro-ministro de Israel, Benjamin Netanyahu, por crimes de guerra e crimes contra a humanidade em Gaza.