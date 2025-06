Consulados e embaixadas brasileiras no exterior vivem uma escassez de funcionários, afetando a vida de milhares da pessoas que, diante de ofensivas de governos populistas contra estrangeiros, precisam de documentos, passaporte e assistência. A situação é especialmente crítica nos EUA, onde vagas não conseguem ser preenchidas nos escritórios do Brasil nas diferentes cidades do país. Ao UOL, o Itamaraty sinalizou que pretende ampliar as contratações em 2025 e 2026. Dados coletados a partir de fontes oficiais, documentos e portarias apontam que, atualmente, há um déficit de servidores administrativos em 87 embaixadas - 66% do total - e em 49 consulados - 68% do total.