As cenas do senador da Califórnia, Alex Padilla, sendo algemado por policiais federais ao tentar fazer uma pergunta para a secretária de Interior do governo de Donald Trump eclodiu como uma incômoda pergunta: os EUA ainda são uma democracia? O caso ocorreu na tarde desta quinta-feira, durante uma coletiva de imprensa do governo federal. Padilla, que queria respostas - e não havia obtido - sobre o envio de fuzileiros navais a seus estado, decidiu ir à conferência e fazer as perguntas.