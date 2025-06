Conselho de Segurança da ONU chama reunião de emergência; leia carta do Irã O Conselho de Segurança da ONU se reunirá na tarde de hoje, em caráter de emergência, depois dos ataques de Israel contra o Irã. A decisão de convocar o principal órgão das Nações Unidas ocorre após o envio de uma carta oficial do governo iraniano denunciando o ato e alertando de que irá retaliar. Fragilizado diante de uma profunda divisão entre as potências, o Conselho dificilmente aprovará uma resolução. Por enquanto, nenhum texto foi apresentado para ser considerado. A perspectiva de um veto americano foi alvo de um debate, ainda na manhã desta sexta-feira. Veja o texto completo de Jamil Chade