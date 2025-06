De um lado, um desfile inédito das tropas americanas pelas ruas de Washington, numa demonstração de força e "patriotismo" por parte do governo de Donald Trump. De outro, milhões da pessoas em quase 2 mil protestos organizados em todos os 50 estados americanos contra o presidente e suas políticas contra imigrantes. Neste sábado, as cidades americanas se preparam para viver um dia de tensão, em meio à decisão da Casa Branca de emitir ordens para que a Guarda Nacional atue onde for considerado como necessário e onde uma "rebelião" ou "insurreição" puder ocorrer. A tensão ainda aumentou depois que o senador Alex Padilla foi algemado e jogado ao chão ao tentar fazer uma pergunta a uma autoridade do governo Trump.