"Não temos reis". Foi com esse lema que milhares da pessoas ocuparam dez quarteirões da 5a avenida de Nova York, uma das principais artérias da cidade. O protesto faz parte de 1,8 mil atos realizados neste sábado pelos EUA para denunciar as políticas de Donald Trump. Mas com o assassinato de uma deputada e a tensão nos últimos dias, a marcha foi alvo de um amplo esquema de policiamento e um sentimento de incerteza entre os manifestantes. A estimativa dos organizadores era de 75 mil pessoas estivessem no local como uma reação à decisão de Trump de convocar para Washington um desfile militar, inédito na história recente americana.