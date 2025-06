O presidente Donald Trump lança uma ameaça contra o Irã e alerta que se o regime de Teerã atacar os EUA sua resposta será em uma escala "jamais vista". A declaração do americano, na madrugada do domingo, representa mais uma escalada no confronto que eclodiu na última sexta-feira entre Israel e Irã. Pelo segundo dia consecutivo, o governo de Benjamin Netanyahu atacou postos iranianos, desta vez focando nas instalações de energia do Irã, uma fonte crucial de recursos para exportação do país.