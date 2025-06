Depois de ameaçar criar tarifas contra smartphones estrangeiros, Donald Trump agora terá seu próprio serviço de celular e irá vender aparelhos que sua organização produzirá nos EUA. Nesta segunda-feira, em Nova York, os dois filhos mais velhos do presidente americano - Donald Trump Jr. e Eric Trump - anunciaram a criação da "Trump Mobile". No final do mês passado, o presidente americano ameaçou colocar 25% de tarifas sobre celulares importados, indicando que a medida seria uma forma para garantir que empresas fabricassem aparelhos nos EUA. Diversas outras ameaças foram suspensas até que a Casa Branca negocie acordos comerciais com seus principais parceiros, inclusive com a China e outras economias asiáticas responsáveis pelas exportações de smartphone aos EUA.