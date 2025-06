50 anos depois do assassinato do jornalista Vladmir Herzog, a Advocacia-Geral da União (AGU) fechou um acordo judicial que permitirá o pagamento de indenização à família da vítima, morta nas dependências do DOI-CODI, em São Paulo, em outubro de 1975, durante o período da ditadura militar (1964-1985). Segundo uma nota do governo, o acordo prevê "o pagamento de indenização por danos morais à família, e também pagamento de valores retroativos da reparação econômica em prestação mensal e continuada que, atualmente, em razão de liminar anteriormente concedida pela Justiça Federal, é paga à viúva do jornalista, Clarice Herzog".