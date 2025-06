Entidades brasileiras pedirão na ONU fim do uso de IA na segurança pública A Conectas Direitos Humanos se une a outra entidades da sociedade civil para pedir o fim do uso de Inteligência Artificial (IA) em políticas de segurança pública, mais especificamente nos sistemas de reconhecimento facial no Brasil. Nesta quinta-feira, as entidades Conectas, CESeC, Lapin, Intervozes, Mães de Maio e Instituto da Hora vão ao Conselho de Direitos Humanos da ONU fazer o apelo, apontando para o risco de que a tecnologia sirva para ampliar a criminalização da população afrobrasileira. Veja o texto completo de Jamil Chade