EUA exigirão acesso às redes para dar visto; veja lista do que será vetado O governo dos EUA vai exigir que um estrangeiro que queira um visto de estudante desbloqueie todas suas redes sociais para permitir que consulados pelo mundo possam verificar as postagens feitas pelo candidato à autorização de entrada. A regra sobre as redes sociais irá valer também para qualquer solicitante de visto, ainda que o governo de Donald Trump insista que a "liberdade de expressão" é uma de suas prioridades. Veja o texto completo de Jamil Chade