Morador de Teerã relata ao UOL vida sob bombas: 'esperança e medo' Viver hoje em Teerã é um desafio que envolve buscar notícias por fontes alternativas, conseguir alimentos e se esconder das bombas lançadas por Israel. Mas, segundo um morador da capital que pediu anonimato diante do temor da repressão, é também um momento de esperança. "O que mais sonhamos é com a democracia", disse. Em conversa com o UOL, o jovem iraniano professor de filosofia pediu para não ser identificado ao relatar como é morar hoje na capital do Irã. "Não cite meu nome, pode ser muito arriscado", explicou. Veja o texto completo de Jamil Chade