A Fifa esconde a reduz as mensagens de combate ao racismo durante o Mundial de Clubes, disputada nos EUA. A decisão, que rompe um compromisso de anos da entidade com um dos temas mais presentes no futebol, ocorre num momento em que Donald Trump ameaça instituições que conduzem ações de promoção da diversidade e combate ao racismo. Ao longo dos últimos meses, o presidente americano ordenou que universidades, ministérios, órgãos públicos e museus encerrassem campanhas anti-racistas, além de assinar decretos insistindo que não existe motivo para que o racismo seja tratado como um problema sistêmico nos EUA.