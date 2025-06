A escalada militar no Oriente Médio se transforma em uma troca de acusações no Conselho de Segurança da ONU que, neste domingo, se reuniu em caráter de urgência para lidar com os ataques americanos contra o Irã. O governo da China condenou as ações por parte dos EUA e pediu um cessar-fogo imediato. O encontro ocorreu enquanto, nos bastidores, as delegações mergulharam numa negociação diante da proposta de Rússia, China e Paquistão para que o órgão vote uma resolução determinando um cessar-fogo "imediato e incondicional" diante do conflito entre Israel e Irã, que começou há 10 dias.