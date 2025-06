Os governos da Rússia, China e Paquistão se uniram para circular, neste domingo, um projeto de resolução na ONU propondo um cessar-fogo "imediato e incondicional" diante dos ataques de Israel e dos EUA ao Irã, iniciadas na semana passada e que escalaram neste sábado com as bombas americanas sobre as instalações nucleares iranianas. A informação foi obtida pelo UOL a partir de delegações que receberam o documento e que começam a examinar a ideia de Moscou e Pequim.