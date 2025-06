'Temo por uma guerra mundial', alerta Celso Amorim ao UOL O embaixador Celso Amorim, assessor internacional da presidência, não esconde sua preocupação diante dos ataques realizado por Donald Trump contra as instalações nucleares do Irã. "Eu nunca vi um momento tão tenso como esse", disse. Em entrevista ao UOL neste domingo, o experiente diplomata insistiu que falava "em nome pessoal, do alto dos meus 83 anos". "Não estou dando uma declaração em nome do governo brasileiro. Mas estamos vivendo um momento de grande perigo", disse. Veja o texto completo de Jamil Chade