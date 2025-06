A decisão de Donald Trump de abandonar uma de suas principais bandeiras de campanha eleitoral e mergulhar os EUA numa nova guerra no Oriente Médio foi recebida com temor por parte da comunidade internacional. Diplomatas americanos e estrangeiros agora apontam para um risco imediato de uma escalada inédita da crise na região e no cenário global. "A intensificação e a disseminação de grandes operações militares no Oriente Médio ameaçam mergulhar a região - e o mundo - em uma guerra com consequências irreversíveis", disse a presidente do Comitê Internacional da Cruz Vermelha, Mirjana Spoljaric.