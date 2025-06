Os governos da Rússia e dos EUA trocam ameaças, com sugestões de um envolvimento de armas nucleares. Nas redes sociais, um dos principais aliados de Vladimir Putin e ex-presidente da Rússia, Dmitry Medvedev, afirmou que "vários países" estariam dispostos a fornecer ogivas para que o Irã possa se defender dos ataques dos EUA. Em resposta, Donald Trump alertou que são os americanos quem dispõe de arsenais modernos no que se refere às armas nucleares. Medvedev, que é hoje o vice-presidente do Conselho de Segurança da Rússia, publicou uma série de postagens no X sobre o que os ataques do governo Trump às instalações nucleares do Irã realizaram para os EUA.