A lei proposta por Donald Trump para promover uma verdadeira mudança no arcabouço fiscal e tributário nos EUA ameaça atingir os imigrantes brasileiros e suas famílias que ficaram no país. No projeto de lei que já passou pela Câmara dos Deputados e que está já no Senado americano, a Casa Branca quer a aplicação de um imposto de 3,5% sobre as remessas de estrangeiros que trabalham nos EUA, de volta a seus países, independente se estão de forma regular ou não em empregos americanos.