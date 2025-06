Servidores do Itamaraty pedem proteção em embaixadas, consulados e residências diante da crise no Oriente Médio e da guerra na Europa. Numa nota divulgada nesta terça-feira, o Sindicato Nacional dos Servidores do Ministério das Relações Exteriores afirmou estar preocupado com "as servidoras e os servidores, bem como com as demais pessoas lotadas em postos do Itamaraty no Irã e em Israel, diante da escalada do conflito na região". "Com o agravamento do cenário geopolítico, marcado por episódios recentes de instabilidade, confrontos armados e tensões diplomáticas crescentes, torna-se imprescindível o monitoramento das condições de segurança nesses postos a fim de subisidar a adoção de medidas que reforcem a proteção dessas pessoas", cobra a entidade.